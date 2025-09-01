Buscyl supera ya los 150.000 usuarios en el primer día de su puesta en marcha

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presenta la puesta en marcha del transporte gratuito para empadronados en Castilla y León con Buscyl, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).Leticia Pérez

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, anunció hoy que Buscyl digital supera ya los 150.000 usuarios en el primer día de su puesta en marcha, por encima de los 130.000 que el departamento esperaba hace una semana, y que supone atender tres de cada cuatro solicitudes presentadas hasta ahora. Sanz Merino, que reconoció “muchas incidencias en un procedimiento tan masivo”, sostuvo que la Junta las “está intentando resolver” y comunicando a los afectados para subsanarlas.

El titular de la Consejería acudió a Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para el inicio de una de las líneas, que unirá esta población del alfoz con la capital, en la línea de rutas metropolitanas, y donde estuvo acompañado de varios alcaldes y concejales de localidades de provincia, así como del presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Sanz Merino recordó que la tarjeta digital Buscyl “garantiza la gratuidad del transporte” y sitúa a la Comunidad “como pionera gracias a una medida que trasciende el ámbito de la movilidad para convertirse en una herramienta de igualdad social y territorial”. También añadió que “eliminar barreras, conecta a toda Castilla y León y permite a los ciudadanos empadronados disfrutar ya de 284 rutas gratuitas en las nueve provincias”. “Gracias a este sistema, la Junta ha podido adelantar un mes la implantación total de la gratuidad, que culminará el próximo 30 de septiembre con las 2.610 rutas autonómicas disponibles para todos los usuarios que dispongan de la tarjeta”, vaticinó.

También expuso que con la tarjeta digital Buscyl “no solo se garantiza la gratuidad del transporte, sino que se abre la puerta a una nueva etapa de modernización en la gestión pública”, con lo que defendió que la Junta “demuestra que puede ser pionera en soluciones digitales útiles para todos”.

Esta apuesta por el transporte lleva aparejada la transformación de las flotas, con una inversión de 34 millones de euros, que permitirá la implantación de las ITS, Sistema Inteligente del Transporte, en los más de 2.000 autobuses.

El consejero, que señaló que es imprescindible estar empadronado en Castilla y León para contar con una tarjeta que es válida para todo el territorio autonómico, avanzó que “en el futuro” la Junta diseñará una app “versátil”, basada en la experiencia de las tarjetas de los menores de 15 años, “que está dando un resultado razonable”. “No teníamos por qué posponer la implantación de Buscyl cuando teníamos una solución tecnológica que quizá no sea tan elaborada como la de la app, pero que da respuesta perfectamente a las necesidades de los ciudadanos”, defendió.

Solicitudes abiertas

Sanz Merino recordó que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web www.buscyl.es, donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

Calendario planificado

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, “garantizando una transición sin contratiempos”. El 1 de septiembre, gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas. El 15 de septiembre, incorporación de nuevas líneas; y el 30 de septiembre, cobertura total de todas las rutas autonómicas.

Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web www.buscyl.es. En este proceso de transición, la Junta ha sido “sensible” con los usuarios habituales del transporte metropolitano. Por ello, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital y se prorrogarán durante un periodo transitorio hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León asumirá desde el día 1 de septiembre la financiación que hasta ahora venían abonando los ayuntamientos, siendo un compromiso que el propio presidente de la Junta de Castilla y León avanzó semanas atrás.

Por su parte, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ensalzó la puesta en marcha de una iniciativa que su Ayuntamiento ya tenía operativa “desde hace tiempo” con transporte gratuito para jóvenes menores de 26 años, personas mayores, parados y personas con discapacidad.

“Es una gran oportunidad para que el transporte público se convierta en una gran iniciativa y en una apuesta por este transporte”, resumió.