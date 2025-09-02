Publicado por M. A. Zamora / L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hace quince años que esta asignatura sale a escena cada vez que el calendario presenta a septiembre como el inicio de todo. Torneros encabeza la cuenta pendiente de la política con León, en medio de un erial de desinversión en materia de infraestructuras que comienza ya a devorar el estado de carreteras y vías ferroviarias. Torneros es la gran asignatura pendiente que cada mes de septiembre regresa a la mesa de recuperaciones, con el suspenso de junio, que es la nota que coleccionada desde el mismo momento en el que se fijó que León tenía futuro con la logística. Han pasado cinco gobiernos por delante de la plataforma intermodal que se fijaba en ese espacio abierto aal sur d ella capital leonesa, que cuenta por cosechas de cereal y forraje cada una de las campañas que han pasado desde que se diseñó el cambio de superficie. La vuelta a las aulas políticas con Torneros en la mancha del babi del curso anterior es el clásico que ya ni siquiera tapa las bocas de los mismos que repitieron hasta la saciedad que Torneros en 2025 estaría en obras; o con empresas instaladas; como lo iba a a estar en 2021; antes, en 2019; antes, cuando el organismo que gestiona el suelo público se hizo cargo de los terrenos. Desde 2010, León llega a septiembre con el examen encima del pupitre y el nombre de Torneros escrito en el encerado. Sobre el mismo borrón que deja entrever la escritura del septiembre anterior. Las variaciones de las inversiones en León en materia de infraestructuras se detienen al regreso de verano en la vía que conecta la capital leonesa y Ponferrada, base de la conexión a Galicia, eje del noroeste, ensombrecida y apagada desde que los políticos decidieron que el turno del AVE con las ciudades gallegas no iba a tener paso por la provincia leonesa. Y ahí se ha consolidado el antiguo enlace convencional que fue el orgullo de la séptima zona ferroviaria, con sede en la capital leonesa, como una vía del siglo XIX en pleno avance del XIX. A los políticos de la vuelta al curso de la cosa pública les pilla cerca la última reivindicación en torno a las mejoras pendientes en esta traza, que fueron reivindicadas hace menos de un mes por los alcaldes de los municipios afectados en el trazado; se pide con urgencia una intervención; primero, para asegurar la pervivencia de un trazado de un pasado lustroso y un futuro oscuro; después, para lograr una estructura competitiva a la altura de los tiempos de la conectividad ferroviaria que evite que el tránsito de mercancías con Galicia termine evaporarse de este recorrido y termine en la línea de Zamora a Orense, la misma que comenzó a neutralizar la posición de privilegio de León en el noroeste. La variante del Manzanal es hoy una quimera; no llega ni a materia de examen para el curso político que se da en invocar en términos mediáticos; aunque es una asignatura pendiente, lastrada por suspensos que se solapan sobre el anterior. En esa misma posición se encuentra la Vía de la Plata. El apéndice que el PSOE cerró en 1985 y que desde hace cuatro años trata de recuperarse en el mapa ferroviario entre las trabas que a distinto nivel coloca el Gobierno para retrasar los trámites del proceso de revitalización del enlace entre Astorga y Plasencia. El recurso del estudio de viabilidad ha permitido al Gobierno ganar unos años antes de atender con respuestas más nítidas a la demanda. Tampoco está entre las opciones de aprobado de este retorno a las aulas que envuelve de metáforas el mensaje político. Entre las pendientes arrastradas a lo largo d ellos cursos, en septiembre sale a flote el cate en la segunda fase de San Marcos, rebozada en en forma asistencia técnica para la redacción del proyecto que dejó apuntalada antes de las vacaciones el Gobierno; mermada, reducida hasta una cuarta parte d ella oferta habitacional que se llevó por delante el derribo del edificio anterior. Más trámites para rescribir un documento que ya estaba definido en 2017, cuando se abordó la reforma que jamás pasó de la zona noble. Así que San Marcos es asignatura veterana en este examen de septiembre para los políticos leoneses que no acaban de hacer cuadrar la realidad con las necesidades de la provincia. Uno de los suspensos más recurrente en el boletín de notas que llega devuelto al final de este verano están los peajes: de la León-Astorga y de la León-Asturias, donde se castiga la competitividad y las posibilidades de desarrollo del territorio leonés frente a otros lugares en los que no se grava la circulación en vías, ni se lastra el crecimiento o el acceso a los polígonos por carreteras tercermundistas. La inversión estratégica en León no sube nota.

En el PSOE presentan un retraso en la convención del día 12 de septiembre, «debido al fuego» y con la presencia de Sánchez

La agenda de objetivos con la provincia leonesa se mantiene intacta otro ejercicio: Torneros es el paradigma de promesas evaporadas

El recorrido del olvido repasa autovías, ferrocarril, estructura logística; inversión para corregir el declive endémico del territorio leonés