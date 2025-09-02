El transporte metropolitano une ya León con el alfoz con billete gratis

Alrededor de 25.000 leoneses disponen ya de acceso gratuito al transporte metropolitano (los célebres autobuses azules) que llevan mayoritariamente a los vecinos de la capital a La Virgen del Camino o a Lorenzana como ejemplos más significativos de las líneas que desde ayer son de acceso libre para los empadronados en la Comunidad y por ende en la provincia.

La apuesta del gobierno de la autonomía es sencilla: basta con tramitar una tarjeta gratuita, que ahora lleva sin coste alguno al alfoz de León y que a finales de mes permitirá desplazarse sin cargo para el bolsillo del contribuyente desde León hasta Soria, por poner un ejemplo.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presentó ayer este nuevo modelo de movilidad que, además de eliminar barreras, conecta a toda Castilla y León y permite a los ciudadanos empadronados disfrutar ya de 284 rutas gratuitas en las nueve provincias.

Cerca de 25.000 leoneses tienen ya reconocido el derecho a viajar de manera gratuita, lo que evidencia la gran acogida de esta medida. «Gracias a este sistema, la Junta ha podido adelantar un mes la implantación total de la gratuidad, que culminará el próximo 30 de septiembre con las 2.610 rutas autonómicas disponibles para todos los usuarios que dispongan de la tarjeta», explicó.

Esta apuesta por el transporte lleva aparejada la transformación de las flotas, con una inversión de 34 millones de euros, que permitirá la implantación de las ITS, Sistema Inteligente del Transporte, en los más de 2.000 autobuses.

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web www.buscyl.es , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

Desde ayer está decretada la gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas. El próximo 15 de septiembre llega la incorporación de nuevas líneas y anticipándose a la previsión inicial, el día 30 de este mes habrá cobertura total de todas las rutas autonómicas. Los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital. Así, se prorrogarán durante un periodo transitorio hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl. Un avance más en materia de transportes.