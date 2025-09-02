León celebra en bicicleta la semana europea de la movilidad sin coche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El domingo 21 de septiembre se celebrará la XXIX edición del Día de la Bici, una cita que cumple 32 años desde su creación por parte de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de León para celebrar la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches, y que en esta edición cuenta además con la colaboración de ALSA, Coca Cola y Bernesga Motor, concesionario BMW y Mini para León, que dotará a la carrera de vehículos certificados «Cero emisiones». Las inscripciones para participar en este evento de carácter festivo y familiar ya se pueden realizar en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés (sexta planta) de forma totalmente gratuita, y todos los participantes obtendrán un obsequio de El Corte Inglés en la salida de la marcha junto al centro comercial y tendrán además un número para participar al término del recorrido en el gran sorteo de bicicletas y regalos que tendrá lugar en la fiesta final frente a la Catedral. El Día de la Bici reúne cada penúltimo domingo de septiembre a varios miles de leoneses de todas las edades para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad en una mañana de domingo para reivindicar una ciudad accesible y con menos emisiones. El carácter familiar, festivo y no competitivo del Día de la Bici, que permite participar juntos a niños de 3 años y a abuelos de más de 80 en un recorrido tranquilo por las calles de León y el Parque de la Candamia, es uno de los secretos del éxito de esta cita con la que la ciudad celebra la Semana Europea de la Movilidad.