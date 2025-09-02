León celebra en bicicleta la semana europea de la movilidad sin coche
La organización abre el plazo para inscribirse a una cita abierta a todas las edades
El domingo 21 de septiembre se celebrará la XXIX edición del Día de la Bici, una cita que cumple 32 años desde su creación por parte de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de León para celebrar la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches, y que en esta edición cuenta además con la colaboración de ALSA, Coca Cola y Bernesga Motor, concesionario BMW y Mini para León, que dotará a la carrera de vehículos certificados «Cero emisiones». Las inscripciones para participar en este evento de carácter festivo y familiar ya se pueden realizar en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés (sexta planta) de forma totalmente gratuita, y todos los participantes obtendrán un obsequio de El Corte Inglés en la salida de la marcha junto al centro comercial y tendrán además un número para participar al término del recorrido en el gran sorteo de bicicletas y regalos que tendrá lugar en la fiesta final frente a la Catedral. El Día de la Bici reúne cada penúltimo domingo de septiembre a varios miles de leoneses de todas las edades para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad en una mañana de domingo para reivindicar una ciudad accesible y con menos emisiones. El carácter familiar, festivo y no competitivo del Día de la Bici, que permite participar juntos a niños de 3 años y a abuelos de más de 80 en un recorrido tranquilo por las calles de León y el Parque de la Candamia, es uno de los secretos del éxito de esta cita con la que la ciudad celebra la Semana Europea de la Movilidad.