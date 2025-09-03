Csif pide limitar a uso pedagógico el manejo de la tablet en los colegios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, demandó a la consejería de Educación «que regule el uso pedagógico de los dispositivos electrónicos electrónicos», ya que «es un motivo de disrupción escolar, que provoca diferencias en los centros y altera el clima del aula». Según explicó en declaraciones recogidas por Ical, tras la prohibición en Galicia del uso de móviles en los centros antes de los diez años, «en Castilla y León la Junta se remite a la norma de convivencia, que data de 2007, y a la autonomía de los centros». «Se trata de una cuestión que la mayoría de centros tiene regulada, pero exigimos que se prohíba el uso no pedagógico de los dispositivos electrónicos en las aulas», concretó. Por otra parte, Madruga recalcó el «desacuerdo» de CSIF con el procedimiento que se ha seguido en la Comunidad para implantar la educación gratuita en la etapa de cero a tres años, ya que a su juicio «se está sobrecargando a los equipos directivos» y «debería haber una dotación suficiente del personal» para atender las necesidades.