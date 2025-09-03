Aemet confirma lluvias y tormentas en el norte y subida de temperaturas el fin de semana

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Las lluvias y tormentas afectarán estos días al norte y este de la Península, por la entrada de un frente este miércoles por Galicia y de cara al sábado se espera una subida generalizada de las temperaturas en la Península, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

De acuerdo con la predicción general del portavoz para el resto de la semana, desde este miércoles habrá un tiempo estable en la mayor parte del país, aunque el paso de frentes dejará cielos nubosos y lluvias en zonas del tercio norte peninsular. Además, se formarán tormentas localmente fuertes, sobre todo en áreas del este de la Península.

Asimismo, se prevén altibajos en las temperaturas, en función de los días y de las zonas, aunque tenderán a subir con ambiente caluroso en especial el viernes y el sábado y se esperan valores superiores a 34-36ºC en áreas del este y del sur peninsular.

Por días, este miércoles destaca la entrada de un frente por Galicia, que dejará lluvias acompañadas de vientos fuertes y de un mal estado de la mar. Además, las precipitaciones serán abundantes en las Rías Baixas y se podrán extender a las comunidades cantábricas. En el resto del país, se esperan cielos poco nubosos y una subida general de las temperaturas. En este sentido, se alcanzarán 34ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir, así como en el interior de la Comunidad Valenciana.

De cara al jueves, el frente continuará su avance de oeste a este y con él las lluvias que afectarán a buena parte de Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos. En zonas del Cantábrico Oriental, norte de Navarra y Pirineo Occidental estas precipitaciones podrán ser fuertes desde primeras horas del día. Además, por la tarde se formarán tormentas que podrían ser fuertes y estar acompañadas de granizo en los Pirineos y también en Cataluña y el entorno del sistema ibérico.

En el resto del país se espera un día tranquilo y con temperaturas que bajarán en el norte, además habrá un descenso notable en el Cantábrico y no se esperan cambios en el resto. Ciudades como Lugo, San Sebastián u Oviedo se quedarán en 21-23ºC de máxima, mientras que en el valle del Guadalquivir e interior de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia se podrán superar los 35ºC.

En cuanto al viernes, Del Campo avanza que el frente se alejará por el Mediterráneo, pero quedará un ambiente inestable en el área mediterránea. De madrugada podría haber tormentas localmente fuertes en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana y también en Baleares.

Por la tarde se formarán nubes de evolución en el este y centro de la Península, con chubascos tormentosos más dispersos, pero no se descarta que alguno sea localmente fuerte. En el resto del territorio se prevé una jornada estable, con cielos poco nubosos y con una bajada notable de las temperaturas en el Mediterráneo y Baleares, mientras que en el oeste de la Península subirán.

De esta forma, se superarán los 30-32ºC en amplias zonas del norte peninsular, los 32-34ºC en el centro y los 34-36ºC en buena parte de la mitad sur. Incluso se podrán superar los 36ºC en el Valle del Guadalquivir.

Respecto al sábado, Del Campo adelanta que sea una jornada aún más cálida, ya que suben las temperaturas en la mayor parte de España, un ascenso que será bastante marcado en el Cantábrico por la llegada de vientos del sur.

De esta forma, se superarán en general los 30-32ºC en la Península y los 32-34ºC en amplias zonas del norte y de Baleares. En ciudades como Oviedo o Santander se podrán rozar los 33-34ºC y en Bilbao incluso se podrán superar los 35ºC. Además, en buena parte del centro y sur se alcanzarán 34-36ºC y en el Valle del Guadalquivir localmente se podrían alcanzar los 38ºC, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. A su vez, apenas habrá lluvias, salvo en Galicia, porque llegará el nuevo frente y tampoco se puede descartar alguna tormenta aislada en el este peninsular.

En cuanto al domingo, es posible que ese frente que el sábado entraba por Galicia continúe su avance de oeste a este y deje precipitaciones abundantes en Galicia, pero que se extenderán a Asturias y al noroeste de Castilla y León. Asimismo, se espera una bajada acusada de las temperaturas, salvo en las comunidades mediterráneas y en Baleares donde subirían y se podrían superar los 35ºC.

Para la próxima semana se esperan temperaturas a la baja el lunes que se recuperarán en los días siguientes y también precipitaciones acotadas al tercio norte peninsular.

Por último, en Canarias predominarán en los próximos días los vientos alisios intensos en zonas expuestas, que arrastrarán nubes al norte del archipiélago con algunas llovinas en el norte de las islas más montañosas. El fin de semana se espera una subida de las temperaturas con la posible llegada de algo de calima y en zonas del sur de las islas se podrían alcanzar o superar los 32ºC, según la predicción del portavoz de AEMET.