Volver al Sáhara: las imágenes del regreso de los niños saharauis

Llevan las maletas cargadas de ropa, libros, regalos, alimentos y recuerdos. Los 32 menores que llegaron a la provincia (13 a León el 19 de julio con dos semanas de retraso con respecto a la fecha prevista), partieron este miércoles de León con destino a Asturias para coger el vuelo que los devuelve a sus familias tras pasar el verano en León. En la despedida hubo abrazos, besos y nervios.

El segundo año de Tumana con Sonia Salvador y su hija Vanesa se ha visto alterado este verano por los incendios. «Estábamos en Canalejas y tuvimos que enviarla cinco días con otros familiares», dice su madre de acogida en León. Para Tumana no hay duda:«Quiero volver el año que viene también. Echo de menos a mi madre, mi padre y mis hermanos, hablo con ellos todos los días y estoy nerviosa por volver».

A Fatma, de diez años, lo que más le ha gustado es jugar con otros niños al fútbol, las carreras con las bicicletas y la piscina. «En el Sáhara no hay piscinas, pero también me gustan mucho las ferias, que tampoco tenemos, y montarme en las atracciones». En el mes y medio de estancia en León ha engordado cuatro kilos, le han arreglado los dientes y graduado la vista. «Lo que más me gusta es la ensaladilla rusa». La familia le ha pedido a María Álvarez, su madre de acogida, que le compre algún dispositivo tecnológico «pero no he podido, lleva ropa de invierno, material escolar y juegos. Yo doy lo que puedo».

Manuel Sánchez se ha trasladado desde Salamanca para traer a Mohamed, que el año pasado estuvo en el Bierzo y este año no encontró en la zona una familia de acogida. «Hicieron la petición y lo acogimos», comenta Manuel, que cuida desde hace años de un menor saharaui que se quedó con él para estudiar gracias al programa Madrasa. «La experiencia es muy buena. El chaval tiene veinte años y tuvo problemas de salud que le obligaron a pasar dos veces por el quirófano. Estamos en contacto continuo con la familia y hemos ido dos veces a los campamentos en El Aaiún». Mohamed vuelve a Esmara con siete dientes de leche menos y seis empastes tras someterse a un tratamiento odontológico que necesitaba, y un corte de pelo nuevo y el ejemplo de Martín, el hijo de la pareja de Manuel, con el que ha establecido una buena relación de amistad. «He pedido un móvil, pero me han dicho que soy pequeño. Cuando tenga 13 años, como Martín, me comprarán uno». En la maleta lleva ropa, chuches «y queso, que me gusta».

A Huda, de 10 años, lo que más le gustan son los caballitos de las atracciones de las ferias. «También me gusta la pizza. He echado de menos el cuscús, que aquí no es igual que el que hace mi madre. Por una parte quiero de volver y por otra no, tengo muchas ganas de ver eso que es blanco». «La nieve», apostilla su madre de acogida. Por eso, Marta le manda fotografías en invierno.