Ouigo pone los dientes largos a León con una tarifa plana entre Madrid y Valladolid

Ouigo puso en marcha una tarifa plana que se extenderá durante las próximas siete semanas para viajar por un precio fijo de siete euros entre Valladolid, Segovia y Madrid, sin importar el horario o la demanda.

Además, dentro de esta promoción, disponible en la web y aplicación, los viajeros que realicen seis trayectos podrán realizar el séptimo de forma gratuita. La compañía estima calcula que unos 100.000 usuarios se beneficiarán de esta tarifa. El director Comercial de Ouigo, Federico Pareja, que esta mañana presentó la promoción junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, aseguró que con esta campaña se espera incrementar los 1.400 viajeros de media que la compañía transporta entre Valladolid y Madrid y que suponen un 70 por ciento de la capacidad de los trenes. La compañía no ve que en este momento existan otras opciones de conectar con otros destinos, también porque en este momento tienen cierta capacidad de trenes y se tarda unos años en conseguir más trenes, así que «en el corto plazo» no se contempla, aunque ha recordado que en el último año han ampliado la oferta y se ha pasando de inicialmente de conectar Valladolid solo con Alicante a hacerlo también con Valencia.

Por ello, lo que podría ocurrir es que se hicieran cambios de este estilo pero no conexiones «completamente diferentes a lo que existe en la actualidad». la operadora ha explicado que a día de hoy existen restricciones, por un lado de la infraestructura, pero por otro ha aclarado que Ouigo ha ido «mucho más allá» de lo que estaba en su acuerdo marco con Adif e incluso Valladolid no era una de las ciudades contempladas, pero decidieron apostar por la ciudad, lo que supone una «apuesta gorda» y son el único operador privado que está en la ciudad. Que Ouigo cruce la línea de la capital castellana depende de cuestiones que se ven lejanas en el tiempo; la primera, la licitación de una segunda fase de liberalización de viajeros en alta velocidad; una gestión que no está entre las preferencias del Gobierno en la gestión ferroviaria a corto y medio plazo; a León le toca esperar por ese trámite.