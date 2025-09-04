La familia Ortega, dueña de Inditex, cierra otra de sus tiendas emblemáticas en el centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el centro de la capital leonesa, la avenida Ordoño II ha perdido uno de sus iconos de la moda juvenil. Una de las marcas más populares del gigante Inditex ha bajado la persiana de su tienda emblemática en esta céntrica arteria comercial, dejando un vacío que resuena en la economía local. Pero lo que más duele no es solo el cierre: es la ironía de que la familia Ortega, dueña de Inditex y originaria de un humilde pueblo leonés, Busdongo, no deja de descapitalizar su marca en el territorio que vio nacer sus raíces. ¿Es esto el fin de una era para el comercio en León?

Un cierre que duele en el alma leonesa

El pasado 26 de julio de 2025, la tienda de Bershka en la avenida Ordoño II cerró sus puertas de forma definitiva, tras años siendo un punto de referencia para los jóvenes de León. No es un caso aislado: Inditex ha anunciado el cierre de otras tiendas, como ya hizo con Zara en Ponferrada, en un movimiento que sorprendió a muchos. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración, como ya explicó Marta Ortega en su última intervención pública, donde anunció un modelo de negocio orientado a las compras online sin perder las tiendas más emblemáticas de sus marcas, pero para los leoneses representa una pérdida irremplazable en el tejido comercial del centro histórico.

La avenida Ordoño II, conocida por su vibrante vida comercial, ve cómo las grandes cadenas y negocios locales se retiran, dejando espacios vacíos que podrían tardar meses o años en ocuparse. Comerciantes locales y vecinos lamentan que esto acelere la “descapitalización” de la zona, con menos flujo de clientes y un impacto directo en el empleo.

Las raíces leonesas de los Ortega: de Busdongo al imperio global

Amancio Ortega, el fundador de Inditex y uno de los hombres más ricos del mundo, nació en Busdongo de Arbas, un pequeño pueblo en la provincia de León. Sus humildes orígenes en esta tierra montañosa contrastan con el imperio textil que ha construido, con marcas como Zara, Pull&Bear y, por supuesto, Bershka. Sin embargo, a pesar de estos lazos familiares, la compañía no ha dudado en cerrar tiendas en su propia tierra natal.

Este cierre se suma a otros en Castilla y León, donde tres tiendas de Bershka han bajado la persiana en un corto período, alimentando el debate sobre si las grandes corporaciones están abandonando las ciudades medianas en favor de centros comerciales periféricos o ventas online.

¿Qué significa esto para el futuro de León?

El cierre de Bershka no es solo una noticia comercial: es un síntoma de los desafíos que enfrentan las ciudades como León en la era del e-commerce. Con el auge de las compras online, Inditex ha potenciado su plataforma digital, pero a costa de las tiendas físicas en zonas céntricas. Expertos en retail advierten que esto podría llevar a una “desertificación comercial” en el centro, donde locales históricos se convierten en recuerdos del pasado.

Sin embargo, no todo es pesimismo. Algunos ven oportunidades para que marcas locales o independientes ocupen estos espacios, revitalizando la avenida Ordoño II con un comercio más auténtico y sostenible. Mientras tanto, los leoneses se preguntan: ¿volverá Inditex a invertir en su tierra natal, o seguirá priorizando el beneficio global sobre las raíces locales?