Vuelve el Purple Weekend 2025: descubre las primeras bandas del festival

El Purple Weekend Estrella Galicia 2025 presenta las primeras confirmaciones para su edición número 36, una nueva y exquisita fiesta musical que se celebrará en la ciudad de León entre los días 5 y 8 del próximo mes de diciembre.

Desde el Reino Unido llegan The Molotovs y Laurie Wright

The Molotovs se han convertido por méritos propios en una de las bandas jóvenes más populares del Reino Unido, agotando aforos allá por donde van y arrasando con un repertorio lleno de himnos agudos y contundentes. La intensa puesta en escena de estos dos hermanos ha conectado además con un público ecléctico y

entendido. Ahora los hermanos Mathew e Issey llegan por primera vez a España para actuar en el PW25.

Bandas consagradas como The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant o Blondie les han elegido para compartir escenario. Y otras como Green Day o el icónico Paul Weller hablan maravillas de ellos después de haberles visto en alguno de los más de 600 conciertos que ya llevan a sus espaldas.

Tras otro año girando sin parar, The Molotovs traerán al PW25 esa explosión de vida que palpita en su álbum debut, ‘Wasted On Youth’, y que combina new wave, punk, indie y garage con una naturalidad deslumbrante.

Laurie Wright llegará también desde el Reino Unido para mostrar un repertorio forjado desde que llegó a Londres con 19 años y empezó a tocar en garitos. Su música bebe de influencias eternas como The Kinks o Small Faces, y de otras más recientes como The Rifles y The Libertines. Es la receta británica original: Pub Rock, Punk & Roll, espíritu Mod y Rythm & Blues anfetamínico.

Con una sólida banda formada en el 2020, Laurie Wright no ha dejado de crecer concierto a concierto, girando sin parar por todo el Reino Unido y desembarcado el año pasado en Europa. Con su primer álbum, ’Get On The End Of It’ , ya ha recibido elogios de Rod Stewart, Liam Gallagher o un Pete Doherty que le compara con el mismísimo Steve Marriott.

Espacio Vías albergará todos los conciertos de esta edición, centralizando así la oferta musical del PW25 en ese legendario escenario y vinculando aún más si cabe a nuestro festival con el centro de la ciudad de León.

Después de agotar el primer lanzamiento de abonos ‘Early Bird’ en menos de 24 horas, ya se puede adquirir el abono general para todos los conciertos del viernes, sábado y domingo en Espacio Vías en cualquiera de los puntos de venta online: https://linktr.ee/purpleweekendoficial