Herido un hombre de edad avanzada tras sufrir un atropello en León

Un hombre de unos 80 años resultó herido esta tarde después de sufrir un atropello a la altura del número 11 de la avenida Padre Isla de la capital leonesa, donde fue golpeado por una furgoneta cuando cruzaba un paso de peatones, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se produjo poco antes de las 19.30 hora y al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y una UVI móvil de Sacyl.