La Cofradía del Milagroso Pendón cierra el Año Isidoriano en Sevilla

Desde 1147, el Milagroso Pendón de San Isidoro acaricia el aire español. En la canícula veraniega de aquel año, Alfonso VII de León, el único Emperador coronado en Hispania (1135), instituyó su Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía y mandó bordar la tela que ondeó en la mismísima Alhambra tras la toma de Granada. Esa reconocida y singular Orden de Caballería fundada en plena Reconquista, después de la toma de la ciudad jienense de Baeza, inicia hoy su peregrinación para asistir, en Santiponce—Itálica (Sevilla), a la clausura del Año Santo Isidoriano, decretado por el Arzobispado de Sevilla.

Las damas y caballeros cofrades, con su abad y cabildo al frente, estarán presentes a las 20.30 horas en la eucarística y firmarán oficialmente el hermanamiento con la hermandad de Romeros de San Isidoro del Campo de Santiponce, en la parroquia de San Isidoro, patrón de esa ciudad. Las reliquias del santo fueron trasladadas desde Itálica—Santiponce a la Real Basílica de San Isidoro de León por los Reyes Sancha y Fernando, en el año 1063, venerándose desde entonces en la capital leonesa.

Mañana, día 6, también asistirá la representación leonesa, a las 19.30 horas, en la plaza de la Constitución, a la misa estacional en honor al santo, concelebrada por el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, en la cual se le hará entrega a la imagen de San Isidoro del bastón de Alcalde Perpetuo de Santiponce, por parte del regidor de la ciudad.

A continuación comenzará la procesión extraordinaria, que a su paso por el Ayuntamiento, en otro acto muy especial y único, el alcalde entregará a la Muy Ilustre, Real e Imperial Orden del Milagroso Pendón de San Isidoro de León, también conocido como Pendón de Baeza (por el lugar de su fundación en 1147), la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Santiponce «por conservar, potenciar y difundir, desde hace nueve siglos la figura y la obra del Santo Isidoro, Doctor Universal de la Iglesia, considerado el más sabio de los santos y el más santo de los sabios», ya que llegó a compilar todo el saber de su época.

Esta medalla colgará del histórico estandarte Imperial, con honores de Capitán General, junto a las demás distinciones, como son la Medalla de Oro de Baeza (Jaén), la Medalla de Oro de León, la Medalla de Oro de Villadangos y el Lazo Voto Inmaculista (1663).

La Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, aquella guardia pretoriana del Reino formada por clérigos, caballeros y nobles de cuna en 1147, está integrada por 207 destacadas personalidades, tras integrar a ocho nuevos miembros en un acto de especial simbología celebrado en la cuna leonesa del Románico el pasado mes de diciembre, entre ellos a la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, como Dama de Honor.