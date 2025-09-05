El Punto Limpio de Azadinos avanza con 362.000 € para redactar el proyecto

El nuevo Punto Limpio del municipio de Sariegos dio un gran paso ayer, tras aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta una inversión de 362.334 euros destinada a la contratación de la redacción del proyecto y la construcción de esta infraestructura, que ya dispone de una gran parcela reservada para esas funciones en la localidad de Azadinos, donde también podrán verter sus enseres las poblaciones de Azadinos, Carbajal de la Legua y Pobladura del Bernesga.

El punto limpio de recogida selectiva, que se ubicará en esa parcela de titularidad municipal en Azadinos, se distribuirá en un nivel con tres zonas diferenciadas: una para el vertido de residuos pesados o voluminosos en contenedores de gran capacidad; una segunda zona con marquesinas en las que se ubicarán contenedores de baja capacidad; y un tercer espacio en el que se podrán ubicar contenedores tipo iglú para la recogida de vidrio, envases ligeros domésticos, ropa, papel y cartón.

Además, dispondrá una pequeña caseta de control, para la inspección y gestión de la planta; un cerramiento perimetral; alumbrado exterior y un circuito de vigilancia mediante cámaras.

Esta actuación, según se informa desde la Consejería de Medio Ambiente, se integra en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos que gestiona la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,64% de fondos europeos Next Generation y un 17,3% de fondos propios de la Junta. La Junta se erncarga de adjudicar el proyecto de ejecución y la obra y la empresa cuenta ahora con un mes para redactar el proyecto y que el ejecutivo autonómico le dé el visto bueno. La Junta enviará el proyecto al Ayuntamiento para que se conceda licencia de obras, y a partir de ahí se abre un plazo de ejecución de 4-5 meses. Al finalizar la obra, la Junta entrega la obra al Ayuntamiento y empieza la gestión.