El Incibe prepara una 'Vuelta al cole cibersegura'

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) lleva a cabo un año más la campaña de concienciación «Vuelta al cole cibersegura 2025» (#VueltaAlColeCibersegura) para promover, al inicio del curso escolar, buenos hábitos de ciberseguridad entre los menores y las personas de su entorno, como educadores y familias. A través de numerosos recursos y contenidos, como artículos de blog, infografías e iniciativas formativas, los usuarios podrán adquirir nuevas habilidades y conocimientos técnicos en esta materia. Además, se dará a conocer el catálogo de servicios de Incibe para Educación, con diversas propuestas de utilidad para docentes y centros educativos y aportar herramientas útiles.