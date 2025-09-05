Mónica Urdiales toma posesión este sábado como abadesa del Gran Poder

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Santa eleva a dos hermanos al máximo cargo de dos cofradías emblemáticas. Por un lado, La Junta de Seises de la Cofradía del Cristo del Gran Poder eligió a Mónica Urdiales Díez como nueva abadesa de la penitencial para el periodo 2025-2027. La aceptación del cargo tendrá lugar mañana, 6 de septiembre, en el transcurso de la eucaristía que se celebrará en la iglesia parroquial de San Lorenzo a las 18.30 horas. Una vez concluida la ceremonia religiosa, se ofrecerá un vino español en el pabellón del Colegio Maristas San José. La dirección de la cofradía subraya la relevancia del relevo en el gobierno de la hermandad.

Por el otro, su hermano Miguel Urdiales Díez también se convertirá en abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León con una semana de diferencia, ya que el acto está programado para el domingo 14 de septiembre a las 12.30 horas en la Capilla de Santa Nonia. Este evento marca el inicio de una nueva etapa para la cofradía, una de las más emblemáticas de la Semana Santa leonesa. Los cofrades y devotos están convocados a participar en ambas tomas de posesión, ceremonias que simbolizan la continuidad de la tradición y el compromiso con los valores de las cofradías.