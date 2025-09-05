El PP de León respalda la “rapidez y eficiencia” de las ayudas de la Junta para “no dejar atrás” a los leoneses afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Comité de Dirección del Partido Popular ha respaldado la gestión de la Junta en la gestión de los incendios forestales y, sobre todo, en la “rapidez y eficiencia” en la implementación de las ayudas a los leoneses afectados. Esta eficiencia se pone de manifiesto en que ya se han abonado el 8% de las ayudas o que los ganadores ya disponen del alimento necesario para sus animales.

Estas conclusiones se pusieron sobre la mesa en una reunión, presidida por el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, del comité de dirección y que supuso una puesta en común para analizar la situación provocada por los incendios forestales que han afectado gravememente a la provincia, un encuentro que, posteriormente, se mantuvo con los procuradores por León y los diputados provinciales con el objetivo de “dar a conocer, de manera detallada, las diferentes líneas de actuación para “no dejar atrás” a ninguno de los leoneses afectados.

Tanto los miembros del comité de dirección como los diputadores provinciales y los procuradores destacaron la importante labor de los profesionales y voluntarios que han trabajado de una manera incansable para evitar que los daños fueran mayores.

El PP de León denuncia la “actitud” del PSOE de León que ha buscado “rentabilidad política” en la situación “compleja e inédita” que ha vivido la provincia, estando “desaparecidos” durante los primeros días hasta que el presidente del Gobierno se vo obligado a visitar uno de los incendios.

En este sentido, acusan de “falsear” los datos “para engañar a los leoneses” sobre las inversiones de la Junta de Castilla y León en extinción y prevención de incendios, “que ha duplicado y ha triplicado” desde el año 2022”.