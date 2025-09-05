El local cerrado por Inditex en Ordoño II ya tiene relevo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León ha despedido este verano a una de las tiendas más icónicas del mundo Inditex. La empresa fundada por el leonés Amancio Ortega bajo la persiana en la popular calle de Ordoño II, arteria comercial de la capital leonesa, tras varias años surtiendo de moda a los leoneses, especialmente a los más jóvenes.

A pesar de este cierre que se suma ya a otros del grupo como el caso de Oysho y también a la clausura de otras tiendas como HyM en el centro comercial Espacio León, la ciudad leonesa acogerá el aterrizaje de una nueva marca.

Esta popular compañía con sangre andaluza abrirá sus puertas en la icónica calle próximamente. Según las últimas informaciones, esta marca, fundada en Sevilla, se quedará el local abandonado por Bershka. Se trata de Álvaro Moreno, una firma de moda masculina creada en 2005 y con un origen familiar.