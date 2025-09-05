Diario de León

Herida grave una motorista tras sufrir una caída en Eras de Renueva

La víctima presentaba una herida abierta y tuvo que ser trasladada al Hospital

Accidente de una moto en Eras de Renueva

Accidente de una moto en Eras de RenuevaEDUARDO MARTÍNEZ PINTO

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Una motorista de 53 años de edad, ha resultado herida a las 14.13 horas del viernes en la travesía del General Gutiérrez Mellado al sufrir una caída con su motocicleta de forma completamente fortuita.

La mujer sufre una herida abierta y ha tenido que ser tratada al complejo Asistencial Universitario de León, después de que el Servicio 112 de Emergencias de Castilla y León diese aviso a Sacyl y a la Policía Local.

La espectacularidad de la caída provocó que en un primer momento se generasen situaciones de alarma, pero rápidamente se pudo comprobar que la víctima estaba consciente, y que, a pesar de sufrir un fuerte impacto, no se temía por su vida.

Inmediatamente se personaron dotaciones policiales en la zona para restablecer el orden y auxiliar a la damnificada, que se encuentra ya siendo atendida por los responsables del servicio de Urgencias.

