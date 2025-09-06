Los delitos sexuales que llegaron a la Fiscalía de León bajaron un 5% el último año

La Fiscalía Provincial de León aumentó un 10,6 %, la cifra de diligencias incoadas en el último año en León, de acuerdo a los datos de la memoria correspondiente al último año, presentada ayer en abril por el Fiscal General del Estado. Las dos docenas de fiscales leoneses tramitaron 14.045 expedientes en los últimos 12 meses.

Llama la atención el aumento de diligencias reabiertas en el último año, que creció un 51 %, de acuerdo al apartado de los datos provinciales para León

La mayor parte de las actuaciones de los fiscales correspondieron a delitos de lesiones, con 5.116. Suponen un aumento del 13,7 % con respecto al año anterior. Hay un apartado importante de lesiones por imprudencia con 1.616. En el apartado de los atentados contra la libertad, se contabilizan 259, episodios de amenazas y 145 de coacciones.

Según la fiscalía Provincial, los delitos contra la libertad sexual decrecieron un 5,3 % y se quedaron en 195. De ellos 132 son agresiones sexuales y 16 corresponden a episodios en los que las víctimas tenían menos de 16 años.

Los episodios de abandono de familia aumentaron un 47 %, con 155 casos y los de impago de pensiones se redujeron un 9,8 % y se quedaron en 83. Hubo más de un millar de estafas, prácticamente la misma cifra que el año anterior y aumentaron un 10,9 %, los hurtos.

Los delitos por atentado contra los derechos de los trabajadores aumentan un 50 % y se registraron 773. Los relacionados con la salud pública se mantienen prácticamente en las mismas cifras del año anterior y bajan solamente un 1,6 %. De forma exponencial importante suibe la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas, que con 204 episodios aumenta 32,5 %.

Los atentados contra la autoridad pública y los casos de resistencia sumaron 87 episodios de estadística, que contabilizan 1.509 expedientes. Solamente se cuenta un caso de explotación de menor de edad con fines sexuales.

La fiscalía general avisa de que esta tipología penal resulta «muy preocupante», junto con los delitos contra la libertad sexual, ya que «ponen de manifiesto que no está calando la igualdad.

