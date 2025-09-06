Casi 700 aspirantes a guardia civil acuden a la prueba en Económicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se convierte hoy en una de las veinte sedes del país donde casi 700 aspirantes a guardia civil efectuarán su prueba. El examen, que incluye conocimientos teóricos y psicotécnicos, se celebra en una única jornada en la que participarán en el conjunto de España 27.614 personas deseosas de lograr una de las 3.118 plazas que oferta la Benemérita para entrar a este cuerpo de seguridad.

La sede leonesa será, en esta ocasión, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Vegazana, donde, están convocados exactamente 697 opositores, 524 de la provincia y 173 de Zamora. Son 232 mujeres y 465 hombres (176 mujeres y 348 hombres de León y de Zamora, 56 mujeres y 117 hombres).

A nivel nacional, el 32,36% de los aspirantes son mujeres, 9.754 poseen titulación universitaria, entre ellos 980 con máster y 15 doctores, y la edad media de quienes se presentan se sitúa en 27 años. El proceso selectivo arranca con test sobre materias generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos. Quien supere esta fase tendrá pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, una carrera de 2.000 metros, flexiones y 50 metros de natación. Después, entrevista personal y reconocimiento médico.

Antes de llegar hasta aquí, los aspirantes ya han pasado por la fase de concurso, en la que se valoraron sus méritos además de los requisitos mínimos exigidos, como tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar al menos con el título de Educación Secundaria.

