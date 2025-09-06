La plataforma contra la central de biomasa se manifestará frente a Diez

La plataforma de vecinos León Sur, en la que se agrupan sobre todo La Lastra y Puente Castro para armar su lucha contra la central de energías renovables, se movilizará contra el Ayuntamiento. Después de que el alcalde, José Antonio Diez, defendiera esta semana el proyecto de la Junta con el argumento de que «León ha perdido muchas oportunidades a lo largo de su historia», el movimiento ciudadano anunció como respuesta una movilización para el día 18 de septiembre, a las 20.00 horas, frente al consistorio de Ordoño II, después de recorrer la ciudad desde las dos zonas en lucha.

La marcha contesta a Diez, que esta semana, en una entrevista en Radio León, defendió «la oportunidad» frente a quienes «se oponen a los proyectos y, al final, nos quejamos de por qué no vinieron». «Porque hubo rechazos y también poca valentía de los gestores públicos que se fueron al lado fácil, en lugar de mantener la coherencia», retó el alcalde.

La posición la consideran «un insulto» desde la plataforma, que le recordó a Diez que, «en su día», en su etapa en «la oposición», apoyó «a los vecinos contrarios a la planta de biomasa, cuando estaba proyectada en otro emplazamiento». «Ahora, desde el gobierno municipal, se defiende su construcción», apostillaron, en referencia a la época en la que los socialistas se sumaron al rechazo de la planta que se quería proyectar primero en Eras, luego en Cantamilanos y, más tarde, en Navatejera. «Entendemos que este giro de postura podría deberse a la subvención que el Ayuntamiento recibirá y que, una vez más, pretende destinar a las mismas zonas de siempre, dejando de lado los barrios periféricos. Desde aquí lanzamos un consejo al equipo de gobierno: dejen de hacer política basada en vivir de subvenciones y empiecen a gestionar de verdad y con seriedad y en pro de los ciudadanos, pues para ello pagamos los impuestos que se nos exigen», plantearon.

León Sur insiste en su «firme su rechazo a la instalación de la macroplanta junto a las viviendas de la zona» y afeó que «el alcalde afirme vivir cerca», cuando «la realidad es que su domicilio se encuentra a casi tres kilómetros, mientras que hay vecinos a escasos metros de la futura construcción». «Este silencio cómplice de los partidos políticos es inadmisible, más aún cuando la factura recaerá sobre todos los leoneses y leonesas. Comprendemos que el motivo de esta subvención es económico, pero no todo vale hasta el punto de sacrificar el bienestar ciudadano», concedieron.

La plataforma avanzó ha «interpuesto un recurso contencioso-administrativo». «Se están realizando estos trámites, pero en caso de ser necesario, emprenderemos nuevas acciones legales para paralizar esta macroplanta», sentenciaron.