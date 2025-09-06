La Guardia Civil detiene a dos personas que trataron de introducir droga en la cárcel de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el marco del acuerdo de colaboración existente entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias para la prevención del tráfico de drogas en el interior de las prisiones, se ha detenido en los últimos días a dos personas en dos actuaciones distintas, por tratar de introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

El Equipo de Policía Judicial de Armunia detuvo el pasado martes, 2 de septiembre, a un interno del Centro Penitenciario que, al regresar de un permiso penitenciario a finales del mes de agosto, los funcionarios sospecharon que en el interior de su cuerpo pudiera portar alguna droga para meter en la prisión.

Solicitada la autorización Judicial oportuna, esta persona fue traslada al Hospital de León bajo custodia de la Guardia Civil donde se le localizaron varios envoltorios que contenían seis trozos de hachís con un peso aproximado de 62 gramos.

Una vez dado de alta, y trasladado nuevamente a la prisión, se procedió a su detención.

Además, el pasado miércoles, días 3, se detuvo a una mujer de 26 años de edad, al “intentar introducir” tres bellotas de hachís con un peso aproximado de 70 gramos en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

La intervención se produjo en un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos. En este caso, los funcionarios de prisiones observaron a una mujer que ocultaba entre la ropa la droga ahora decomisada, la cual les entrega de forma voluntaria.

Por estos hechos, efectivos de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario de la Guardia Civil proceden a su detención y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de Mansilla de las Mulas (León) para continuar con el atestado.

En las dos actuaciones, las diligencias instruidas, detenidos y sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Convenio colaboración entre instituciones

Esta intervención se enmarca dentro del “Plan sobre detección de drogas en Centros Penitenciarios” encaminado al control de acceso de personas a instalaciones de la Administración penitenciaria que mantiene activo la Comandancia de León, en estrecha cooperación con los funcionarios del Área de Seguridad y del grupo de información y control operativo del Centro Penitenciario de León.