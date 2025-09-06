Las proyecciones en la Catedral y San Isidoro tendrán nuevos horarios desde este sábado

Imagen de las proyecciones nocturnas de luz y sonido en la Real Colegiata de San Isidoro, en León capital.EUROPA PRESS

Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León serán a partir de este sábado, 6 de septiembre, a las 22.15 horas, mientras que en la Real Colegiata de San Isidoro se realizarán a las 23.00 horas.

Las proyecciones nocturnas de luz y sonido en la Catedral continuarán con su versión dedicada a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo 'Una historia narrada en piedra', en cuya parte final se explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves.

El nuevo horario se mantendrá en las proyecciones del mes de octubre, que serán los días 4, 11 y 18 en la Catedral y los días 11 y 18 en San Isidoro. La proyección de San Isidoro se suspenderá el día 4 de octubre por la celebración del Mercado Medieval de las fiestas de San Froilán en ese enclave.

En el caso de la Catedral, las proyecciones se retomarán en fechas navideñas con una proyección especial dedicada a estas celebraciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont, que narra alguno de los episodios históricos destacados como la contribución leonesa a la conquista de América o la rebelión de los leoneses contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) y los colores catedralicios simbolizan en esta proyección la época actual de León. La duración de la proyección es de unos quince minutos.

En el caso de las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León, son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping. El pórtico "cobra vida" y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó las termas hasta el templo gótico que se conoce en la actualidad.

Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.