Fin de semana de lluvias, tormentas y descenso térmico en España: previsión para la provincia de León

Un frente frío procedente de Galicia traerá un cambio notable en el tiempo este fin de semana en España, con lluvias, tormentas y un descenso significativo de las temperaturas, según informa Eltiempo.es.

Este cambio llega tras una semana de tiempo estable bajo la influencia de un anticiclón, que ahora se desplazará hacia el suroeste, dando paso a una borrasca atlántica. El sábado, a últimas horas, el frente frío entrará por Galicia y se extenderá progresivamente, afectando especialmente al noroeste peninsular durante el domingo.

Las regiones más impactadas por las lluvias serán Galicia y Extremadura, aunque también se esperan chubascos en Castilla y León, incluida la provincia de León. Las tormentas podrían ser localmente intensas en zonas montañosas, con acumulados significativos, según Eltiempo.es. En cambio, áreas como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares tendrán menor probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados. En Canarias, se prevén lluvias el domingo.

Las temperaturas experimentarán un cambio drástico: el sábado subirán notablemente en el norte y nordeste por vientos del sur, pero el domingo caerán significativamente en la vertiente atlántica, con descensos de 6 a 8 ºC en algunas zonas, situándose por debajo de lo habitual para la época.

En la provincia de León, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad. El sábado por la tarde podrían registrarse chubascos, especialmente en áreas cercanas al Sistema Central y la Cordillera Cantábrica, con posibles tormentas localmente fuertes y riesgo de granizo. El domingo, la probabilidad de lluvias aumentará, con chubascos más intensos en el norte de la provincia, incluyendo León capital, Ponferrada, Astorga y la comarca del Bierzo.

En cuanto a las temperaturas en León, el sábado se alcanzarán máximas de 28-30 ºC debido a los vientos del sur, pero el domingo descenderán notablemente, con máximas de 20-22 ºC y mínimas de 10-12 ºC en la capital.