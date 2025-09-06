Caída de máximas y lluvia para luchar contra los incendios este domingo en León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Castilla y León experimentará este domingo un descenso de las temperaturas máximas, que será notable en algunos puntos y vendrá acompañado por lluvias, sobre todo en la zona oeste y norte de la Comunidad, lo que ayudará en las labores de extinción tras un sábado de mucha inquietud ante el inicio de numerosos incendios forestales, algunos de especial gravedad.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos nubosos o cubiertos, en los que se irán abrieron claros por la tarde.

Hay probabilidad de lluvias en el tercio occidental y extremo norte, aunque no se descartan en el resto de zonas de Castilla y León, coincidiendo con las zonas en las que se han registrado los mayores problemas a causa del fuego: Zamora, León y Salamanca.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán con pocos cambios pero las máximas sufrirán un notable descenso, cayendo por debajo de los 30 grados después de un sábado en el que se ha llegado incluso en algunos puntos a los 34.

Así, la mínima para la próxima madrugada en las capitales de provincia es de 13 grados en León; 14 en Burgos y Palencia; 15 en Ávila, Salamanca y Soria; 16 en Segovia y Zamora; y 17 en Valladolid.

Las máximas se quedarán en 24 grados en Ávila; 25 en Salamanca y Segovia; 26 en Burgos, León y Valladolid; y subirán a 27 en Palencia y Zamora; y 28 en Soria.

Los vientos soplarán del suroeste girando a oeste, flojo con intervalos moderados.