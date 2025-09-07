Los Lunes sin sol celebran 20 años de reivindicación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este año, 2025, se cumplen 20 años desde que se iniciaron las concentraciones en la plaza de Botines para mostrar públicamente la repulsa a los asesinatos machistas y contribuir a la sensibilización sobre este problema social y estructural que está presente en nuestra sociedad. La convocatoria de estas concentraciones se realiza por la Plataforma contra la Violencia Machista constituida para tal fin en abril de 2005.

«Estas concentraciones se convocan los lunes siempre que la semana anterior una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que hubiera tenido una relación de pareja. A estos lunes les llamamos «Lunes sin Sol»», explica el colectivo en un comunicado.

Pocos meses antes de la creación de la Plataforma había sido aprobada la Ley Integral contra la Violencia de Género, «una ley pionera y que aportaba un poco de esperanza ante la barbarie de la violencia machista».

«Lamentablemente 20 años después, las cifras evidencian que la violencia machista sigue siendo un problema social y estructural: más de dos millones de mujeres han denunciado la violencia de género sufrida, 1.319 mujeres víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, 65 menores víctimas mortales asesinados por el padre desde 2013, y 485 huérfanos y huérfanas por la violencia machista», señala la plataforma.

La alta incidencia de víctimas y denuncias «demuestra que las políticas públicas actuales no han logrado prevenir eficazmente la violencia machista y hoy más que nunca es fundamental reforzar la prevención para hacer frente al negacionismo de la violencia machista que cala especialmente en las generaciones más jóvenes. Es necesario trabajar en la transformación de los roles de género y en la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad».

La violencia machista «no desaparecerá, mientras no se acabe con la desigualdad, causa que la genera y reproduce». El colectivo quiere «políticas transformadoras que acaben con el poder patriarcal».