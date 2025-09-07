Brote de sarna en la cárcel de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La dirección del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) ha reconocido internamente la existencia de un brote de sarna entre los internos tras semanas de denuncias por parte de familiares y colectivos de derechos humanos que alertaban de la situación sanitaria en la prisión.

Según un comunicado interno fechado el 22 de agosto, la dirección ha adoptado medidas preventivas como la retención temporal de paquetes enviados a los presos, que permanecerán cinco días en el departamento de comunicaciones antes de ser entregados, con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades contagiosas como la escabiosis.

No obstante, el Colectivo para la Defensa de los Derechos Humanos en las Cárceles (CDHC) -que ha facilitado la información sobre el comunicado interno y una imagen del mismo- ha lamentado en un comunicado que el brote sigue activo y que las medidas adoptadas son insuficientes.

Imagen que muestra el comunicado interno del Centro Penitenciario de VillahierroDL

Así, ha asegurado que decenas de internos presentan síntomas como picores intensos y erupciones cutáneas, sin recibir atención médica adecuada ni acceso a sus expedientes clínicos. Además, algunos presos que han denunciado la situación han sido presuntamente castigados por la dirección del centro

El CDHC ha exigido que todos los afectados sean atendidos por especialistas y que se implementen protocolos básicos de higiene, como el cambio de colchones, ropa de cama y prendas personales. También han advertido que la sarna, si no se trata a tiempo, puede provocar secuelas graves e incluso la muerte.

Familiares de los internos afectados están organizando medidas de protesta ante lo que consideran una vulneración del derecho a la salud y una situación de abandono institucional.