Y Autocares Fernández volvió a las calles de León

Las calles de León vivieron ayer una escena cargada de emoción y recuerdos. Uno de los emblemáticos autocares plateados de la antigua Empresa Fernández, conocidos popularmente como las «balas de plata», volvió a recorrer la ciudad con motivo de un evento familiar, despertando la sorpresa y la nostalgia de numerosos viandantes.

El vehículo, perfectamente conservado, evocó en muchos leoneses el recuerdo de aquellos años en los que la flota de Fernández dominaba las carreteras provinciales y nacionales, antes de la integración en ALSA en 1996. Su característico color plateado, su silueta inconfundible los hicieron míticos.