El curso escolar arranca con cifras de récord en los registros del alumnado

El curso escolar 2025/2026 se inicia hoy en León para los estudiantes de infantil, que serán los primeros en poner en marcha las rutinas con la primeras clases del año. El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, presentará esta mañana en el Centro de Educación Infantil y Primaria de La Palomera las cifras del arranque, que en la autonomía son de récord con más de 400.000 alumnos para esta andadura. En la provincia superan los 59.000 estudiantes de estas edades.

Por enseñanzas, el alumnado de régimen general sube este curso un 0,62% en la autonomía, hasta los 351.930 estudiantes, donde la gratuidad plena del primer ciclo de Educación Infantil y los estudios de Formación Profesional siguen impulsando el aumento del alumnado matriculado en Régimen General. El primer ciclo de Educación Infantil, de nuevo con gratuidad en los tres cursos, contará con 22.068 alumnos y una subida del 1,93%, siempre en datos autonómicos.

En declaraciones recogidas por Ical, Lucas destacó que el «espíritu de equidad, superación e innovación» caracteriza el sistema educativo de Castilla y León, y tras explicar que el pasado curso la autonomía recibió «numerosas visitas de Argentina, México, Marruecos u Honduras», que se interesaron por el modelo educativo de la Comunidad, refirió que el «éxito colectivo» se debe a que Castilla y León dispone de «los mejores docentes», además del «esfuerzo de toda la comunidad educativa y la apuesta de la Junta por una educación equitativa y de calidad. «Llegar a la cima es difícil, pero no lo es menos mantenerse en ella», sentenció.

la Junta pone a disposición de las familias 631 centros, con un incremento del porcentaje de centros de titularidad pública, que acaparan el 58,64 por ciento del total, además de una la fuerte implantación en el medio rural, que acapara el 41,52 por ciento de estos centros, con 262.

También es notable el crecimiento constante en los estudiantes de Formación Profesional, con una subida del 3,22 por ciento hasta rebasar la cifra «histórica» de los 50.000 (con 50.530 en total). «La FP se muestra imparable», apuntó Lucas, que no escatimó críticas a las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva Ley de Formación Profesional. «Al esfuerzo llevado a cabo el curso pasado de actualización de los currículos de todos los ciclos formativos, casi sin plazo para ello, se une este la implantación de 140 currículos nuevos. Hemos puesto en marcha el nuevo espacio de optatividad, con más de 130 módulos diferentes y regulado una FP a medida», señaló.

A pesar de estas dificultades, Castilla y León continúa ampliando y diversificando la oferta de estas titulaciones, con 51 nuevos ciclos en centros de titularidad pública. En total, se ofertarán 1.378 ciclos y 164 titulaciones diferentes (21 de grado básico, 45 títulos de grado medio, 74 títulos de grado superior y 24 cursos de especialización).