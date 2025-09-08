Villahierro se protege para prevenir la posibilidad de la sarna

La dirección de Villahierro, donde según el Colectivo para la Defensa de los Derechos Humanos en las Cárceles familiares y amigos de los presos denunciaron que se estaba ocultando a la opinión pública un brote de sarna que afectaba a numerosos internos, «ha reconocido internamente su existencia y ha tomado medidas preventivas».

Según un escrito colocado en las instalaciones, la dirección de la cárcel informaba a los familares el 22 de agosto que «por razones sanitarias y con el fin de evitar la transmisión de enfermedades contagiosas como la escabiosis (sarna) en el interior del centro, temporalmente los paquetes de entrada que reciban los internos con ocasión de la celebración de comunicaciones permanecerán depositados en el departamento de comunicaciones durante un periodo de cinco días, para una vez transcurrido el mismo, proceder a la entrega a los destinatarios de los mismos». «Aunque la cárcel siga negando su existencia», dice el colectivo, «lo cierto, segun familiares y amigos de presos que los visitan, es que el brote permanece activo y las medidas que se toman son mínimas para evitar su propagación».

«Nos consta que los enfermos de sarna internos han pedido sus expedientes médicos a la dirección del centro pero no se los están facilitando. Además, el servicio de orientación jurídica de la prisión no se quiere hacer cargo de su defensa, alegando que no pueden ir contra los servicios médicos y la dirección del centro». Aunque oficialmente el centro niega constantemente la existencia de tal brote «es notorio que se están adoptando medidas, aunque insuficientes, para garantizar el derecho a la protección de la salud de los internos que sufren en silencio y en soledad esta grave y dolorosa enfermedad que se origina por falta de medidas higiénicas y sanitariass en esta prisión, así como por el hacinamiento ilegal de presos en la misma. De hecho se nos ha informado que el primer interno que se contagió, permanece aislado del resto y se comenta que va a ser trasladado a otra prisión», según reza el escrito.