Supuesta agresión a un militante de Juventudes Comunistas en el partido de la Cultural - Leganés

La Juventud Comunista de Castilla y León denunció hoy la supuesta agresión a uno de sus militantes en la ciudad de León el pasado sábado, 6 de septiembre, en el día previo a la celebración del partido entre la Cultural Leonesa y el Leganés, “ambos con presencia de grupos fascistas en sus gradas”, trasladó el colectivo a través de un comunicado.

Según los comunistas, la agresión tuvo lugar por parte de 15 personas que se acercaron a la víctima con amenazas, provocaciones y al grito de ‘Heil Hitler’ para, a continuación, lanzarle botellines de cerveza y golpearle en la cabeza hasta que fueron increpados por gente que se encontraba en un bar cercano.

Juventud Comunista aseguró que no se trata de un caso aislado y que están proliferando los discursos de odio “blanqueados desde tribunas institucionales, mediáticas y políticas que está favoreciendo un clima de impunidad para la violencia organizada de grupúsculos fascistas”, aseguró.