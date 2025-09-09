UPL exige un plan de acción para atajar la suciedad del Palacio de Exposiciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con el edificio convertido en un referente para la celebración de eventos y marca de la ciudad, pero con su imagen marcada por el «abandono y la suciedad», UPL reclama al equipo de gobierno del PSOE «una actuación inmediata en el Palacio de Exposiciones de León»

Los leonesistas, que ya han alertado del problema en anetriores ocasiones, inciden en que han recibido las quejas de «mumerosos vecinos» por la «situación de abandono y suciedad en la que se encuentra el Palacio de Exposiciones y sus alrededores». «Las cristaleras rotas son casi un clásico de un edificio que se ha convertido en una piedra angular de las construcciones contemporáneas y una joya arquitectónica de la ciudad, diseñada por el prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault, que no se puede tener en tal estado de abandono», expuso la concejala María Teresa Fernández.

La edil abunda en que «a las clásicas cristaleras rotas se le une la suciedad que dejan en el suelo los excrementos de los pájaros, palomas mayoritariamente, que anidan entre el tejado y las tuberías que van adosadas» al edificio. Pero no se queda ahí. La representante leonesistas sumó «alcantarillas rotas y agujereadas que suponen un peligro para la gente que pasea por el entorno, por las caídas o cortes que puedan ocasionar», además de que citó que «el pavimento continúa en mal estado, una queja recurrente de los ciudadanos, y las telas de araña y la suciedad invaden todos los cristales y el edificio en general»

Fernández sentencia, que esto «denota que no se ha realizado una limpieza en mucho tiempo». «Somos conscientes de que es un edificio muy difícil de limpiar y que tiene unos costes de mantenimiento altos, pero si tenemos obras de esta envergadura en la ciudad, que nos sitúan en el centro de la arquitectura internacional, no podemos abandonarlas de esta manera», defendió la concejala.

Tras enumerar las deficiencias de la imagen, la edil insistió en su solicitud al equipo de gobierno del PSOE para que «realice una actuación inmediata sobre la limpieza y adecentamiento del Palacio de Exposiciones y su entorno para que luzca como debe en todo momento». «Por el bien de los ciudadanos de León y por la propia imagen de la ciudad, que debe ser en todo momento impecable», concluyó.