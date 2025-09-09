UPL alerta del "fracaso" del servicio de conciliación de la Junta y su intento de responsabilizar al profesorado

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha puesto de manifiesto el "grave fracaso" del servicio de conciliación impulsado por la Junta, así como del intento del Gobierno autonómico de cargar la responsabilidad de dicha situación al profesorado de la Comunidad.

Según ha explicado la formación leonesista, la implementación del nuevo servicio gratuito de atención y cuidado del alumnado es un "fracaso" por parte de la Consejería de Educación y de la empresa adjudicataria, la gallega Osvento.

Asimismo, ha alertado de un intento por parte de la Consejería de "forzar" a los propios profesores de los centros escolares a "asumir una responsabilidad que no les corresponde", según ha informado a Europa Press la UPL en un comunicado.

Al respecto, UPL ha puntualizado que el pasado mes de mayo la Consejería anunció la puesta en marcha de dicha medida, destinada a mejorar la conciliación familiar y laboral. El servicio, de carácter gratuito, se comprometió para llevarse a cabo entre los meses de septiembre y junio del curso escolar 2025-2026, cubriendo el segundo ciclo de Educación Infantil y toda la Educación Primaria.

Sin embargo, y ya con el curso iniciado, la realidad "es muy diferente a la prometida". Según ha apuntado UPL, la empresa Osventos, que también gestiona el Servicio de Actividades Extraescolares 'Aerde-CyL', no ha contratado al total de monitores necesarios para poder prestar el servicio.

Como consecuencia de este incumplimiento la Consejería de Educación ha pretendido que sea el profesorado de los centros quien asuma esta función, que está fuera de su marco laboral. Además, los docentes siguen trabajando en ese horario en la organización de las actividades lectivas.

"Un escándalo"

En este contexto, UPL considera que es "un escándalo" que la Junta, ante su propia "incapacidad" para gestionar un servicio "clave" para las familias, intente ahora que el profesorado se haga cargo. "No solo han engañado a las familias con una promesa vacía, sino que ahora pretenden explotar al profesorado asignándoles funciones que están fuera de su responsabilidad", ha apostillado.

En este sentido, UPL ha recalcado que es la Consejería la que debe garantizar el servicio que anunció y exigir a la empresa que contrate de forma inmediata al personal necesario y que respete las funciones del cuerpo docente. "Esta es su responsabilidad, no la de los maestros. Asistimos a otro inicio desorganizado, en el que se ofrecen soluciones improvisadas y carentes de sentido", ha subrayado.

Por estas cuestiones, la formación leonesista ha instado a la Consejería a dar una solución "real" a este problema, que afecta tanto a las familias como al personal educativo, en lugar de recurrir a "parches irresponsables" que demuestran una "total falta de previsión y respeto". "El partido leonesista reitera que la Junta debe cumplir sus compromisos con los ciudadanos de la Región Leonesa", ha finalizado.