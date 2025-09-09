Herida una mujer de 52 años en Santo Domingo, tras ser atropellada por una bicicleta

Una mujer de 52 años ha resultado herida a las 13.40 horas de hoy, como consecuencia del impacto que le ha producido una bicicleta que la ha atropellado en la plaza de Santo Domingo. La víctima sufre una fuerte hemorragia en la cabeza y presenta una herida abierta, de la que está siendo tratada por efectivos de Sacyl y de la Policia Local.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el atropello. Testigos presenciales han relatado que se produjo un fuerte impacto y que la víctima perdió el conocimiento prácticamente en el mismo momento del golpe.

El tráfico ha quedado afectado de forma indirecta en la zona, puesto que es una de las confluencias con la arteria peatonal de la capital, aunque en todo caso la situación está controlada. El suceso ha tenido lugar entre la plaza de Santo Domingo y la esquina de Gran Vía de San Marcos.

El Servicio 112 Castilla y León recibió el aviso y envió inmediatamente a las dotaciones correspondientes para atender el accidente.