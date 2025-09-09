Otra obra a contrarreloj que puede cortar el paso principal de la Semana Santa de León 2026

Pasó ya con la plaza Mayor, y ahora, justo un año después del compromiso del alcalde de que la reurbanización no obstaculizaría el Encuentro de la procesión de los Pasos, que luego tuvo que trasladarse a la plaza de Regla, José Antonio Diez anunció este martes que “en breve plazo de tiempo” comenzarán las obras de levantamiento completo de la calle Ancha y la plaza de la Catedral. “Preocupan mucho los plazos”, admitió en esta ocasión el regidor, quien insistió en que que tendrán que “preservar algunas actuaciones de eventos importantes de la ciudad, especialmente los vinculados a nuestra Semana Santa, causar las menores molestias posibles a los hosteleros y los industriales de la zona”.

El plan de obra se afinará en la reunión que tendrán “en el entorno de la próxima semana” con la Consejería del leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, dado que la encomienda de trabajo la gestiona la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Aunque, por muy pronto que se inicien las labores, el calendario avanza en contra de un esquema que marca siete meses de obras en la zona central de la calle Ancha, por donde pasan la mayor parte de las procesiones, lo que emplaza la ejecución para finales de abril cuando la Semana Santa va en 2026 del 26 de marzo, Viernes de Dolores, al 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Habrá que ver cómo se encaja este plan de obra. La complicación queda a la vista en el documento de encargo al Somacyl que presentó en abril pasado el Ayuntamiento de León. El informe divide la ejecución en tres tramos: el entorno de Botines, aventurado en cuatro meses; la zona central de la Ancha, que llevará siete meses; y el cierre de la plaza de Regla, que se fía para seis meses.

Los técnicos tendrán que definir ahora la posibilidad de simultanear trabajos en estas tres zonas o, incluso, trocear fases en cada una de ellas para que no entorpezcan la Semana Santa, época de mayor afluencia turística del año.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.755.364,6 euros. La factura la abona Somacyl, pero no como una gracia. Estos fondos son una parte de los impuestos que tendrá que abonar el instrumento de la consejería de Suárez-Quiñones por la construcción de la central de energías renovables de Puente Castro y la red de distribución de calor asociada.

Esta fórmula hace que el alcalde socialista vaya de la mano de la Junta del PP. El propio Diez fue quien anunció esta mañana las novedades del proyecto durante su visita al estreno de la reurbanización de la plaza Mayor. En ese foro, ante las preguntas de la prensa, concedió que le constaba que “ya está en licitación”. “Ya está licitada y adjudicada”, le apostilló por detrás Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), hermano del concejal de Urbanismo del PP Cecilio Vallejo y dueño de Geoxa, la empresa que junto a Presa Ibáñez y Oly ha ejecutado la obra que se inauguraba. “O sea, que en breve plazo de tiempo podremos iniciar, el Somacyl podrá iniciar las obras”, remató el primer edil.

El anuncio cerró una intervención que había comenzado con una felicitación por "el cumplimiento en gran parte de los plazos" de la obra de la plaza Mayor: un proyecto que se prometió que estaría para el mes de abril y que, tras los retrasos en la tramitación y la formalización del contrato, se entregó la semana pasada.