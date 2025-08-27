El Ayuntamiento de León acaba la obra de la plaza Mayor con cinco meses de retraso

Las vallas se retiraron de la plaza Mayor de León este martes por la mañana, tras casi once meses de trabajos.ramiro

Lejos del 18 de abril, la fecha que había comprometido el alcalde de León, José Antonio Diez, para no bloquear el Encuentro de la procesión de Los Pasos de Viernes Santo, la plaza Mayor se liberó al fin este martes de las obras. El vallado que ha mantenido cortado uno de los centros neurálgicos del casco histórico desapareció tras casi once meses de trabajos, a punto de vencer ya el verano, cuando se convierte en el foro que más rendimientos turísticos aporta a los establecimientos del entorno. Las dos principales épocas se han perdido, cinco meses más tarde de la fecha que se fijaba en el documento de encargo de los trabajos, en el que se recalcaba que la «puesta en uso» debería «estar finalizada el 30 de marzo de 2025».

La desaparición de las vallas desnuda el espacio público en el que el Ayuntamiento de León ha invertido para su adecentamiento 1,9 millones de euros. El presupuesto, en el que tres de cada cuatro euros se han abonado con cargo a la subvención del programa del 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha servido para acabar con el estado en el que se sumía la plaza Mayor, donde «los pavimentos de algo más del 40% de la superficie» se encontraban en «un nivel de deterioro tan alto que no permiten su recuperación», como se recogía en el informe, en el que se detallaban las grietas y escalones que se habían formado en los bordes de la losa del aparcamiento subterráneo construido en 2002.

Los daños provocados por el repisado del terreno han desaparecido. Los pavimentos fragmentados e irrecuperables se han sustituido por losas de granito. El nuevo material, como se exigía en el proyecto, cuenta con 10 centímetros de espesor y de 60 por 40 centímetros de superficie, más duras que la piedra caliza que se instaló en la reurbanización de hace 23 años, que después se destrozó en muchas zonas al labrarla con una máquina para intentar que no fuera tan resbaladiza.

Los trabajos comenzaron a mediados de octubre, a pesar de que la adjudicación había quedado lista en julio a favor de la UTE formada por las empresas Presa Ibáñez, Oly y Geoxa, ésta última gestionada por Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y hermano del exconcejal del PP Celio Vallejo. Para entonces, ya se aventuraba que no llegarían a tiempo para el 30 de marzo, aunque el alcalde porfió en que estaría listo para Viernes Santo. El 12 de febrero se acabó la primera fase, centrada en el flanco sur, pero a continuación se cerró la contraria. Ahora, se acaba de liberar el lado opuesto.

El remate de la obra se centra en los soportales. El documento requería «un tratamiento de todo el espacio de la plaza Mayor al mismo nivel» para dotar de «accesibilidad universal en todos sus accesos». Además, se anunció «una novedosa solución de mejora de la iluminación basada en proyectores integrados en el pavimento a fin de iluminar y poner en valor el gran valor patrimonial de los alzados de los arcos y pilastras».