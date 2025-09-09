El borrego y las panzonas dejan el viejo cine de León

No hay cine allí desde mediados de abril de 1990. Ahora, en aquel espacio del número 6 de la calle Villafranca donde con la proyección de Orquídea Salvaje bajó de madrugada el telón una de las últimas salas histórica de León, tampoco cantará más bingos, ni se orirán caer las bolas de borrego y la panzona, como se conocen a los números 48 y 66, respectivamente, en este juego.

El Condado, que heredó el nombre del negocio original quedará sólo colgado de las letras que penden de la fachada, después de que los propietarios hayan decidido trasladar el negocio a los bajos del nuevo edificio de calle La Rúa, justo en el entronque con Azabachería, en las inmediaciones del Casino Conde Luna.

El bingo se asentará en el local comercial de 1.000 metros cuadrados del edificio San Marcelo: el complejo de lujo que se levantó sobre los cimientos de la casa que hacía esquinazo con la sede del Recreo Industrial y de los tres edificios de la calle La Rúa cuyas fachadas protegidas se derribaron, pese a estar protegidas, con permiso del Ayuntamiento de León con la excusa de la caída de cascotes.

La infracción, que se saldó con una multa de 10.000 euros para la constructora y 3.000 euros para el consistorio, dio paso a un inmueble con 30 viviendas de lujo de «2, 3 y 4 dormitorios, 72 garajes con punto de recarga, trasteros, gimnasio y zona wellness», según reza la publicidad de la promotora Lino Casquero, que remata ahora la promoción con las instalaciones del negocio de juegos de azar.

Fachada del antiguo cine Condado.César

El traslado se completará «seguramente el mes que viene», como confirmó este martes un portavoz del negocio. No se mantendrá abierto a la vez el local de Villafranca, en el que contaban con más espacio, distribuido en cuatro plantas, pero sí conservarán el horario ininterrumpido de 10.00 a 04.00 horas de la madrugada, de lunes a domingo. En La Rúa, han cantado bingo.