Csif recoge firmas para que todos los colegios dispongan de una enfermera

TDAH, celiaquía, diabetes, alergias, fibrosis quística, epilepsia… con el apoyo de las asociaciones de esas enfermedades, del Consejo de Enfermería y las Ampas de CyL, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha decidido lanzar una campaña de recogida de firmas para que todos los centros educativos de León y la comunidad dispongan de una enfermera escolar y se apruebe una ley al respecto en las Cortes. «Es una demanda de la comunidad educativa —docentes y familias— y de la sociedad, y una necesidad sanitaria que hay que cubrir», explica.

En León solo hay seis. El Antonio Valbuena es el único centro educativo ordinario que dispone de enfermera escolar. La trabajadora no está en la plantilla del centro, pero Sacyl deja que acuda al colegio como garantía de una buena atención sanitaria a los pequeños con dificultades de salud. También la han incorporado los centros de educación especial Cosamai de Astorga, el Sagrado Corazón de la capital y tres en el Bierzo.

De modo que en este comienzo de curso, decenas de alumnos conviven en las aulas con sus enfermedades de larga duración o crónicas que requieren controles, medicación, tratamiento y vigilancia durante la jornada lectiva. También surjen emergencias como accidentes, crisis de diferente tipología, indisposiciones, sintomatologías o afecciones propias del otoño-invierno. Por eso Csif estima que «la figura de la enfermera escolar es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados. La presencia de personal sanitario en colegios e institutos no solo protege la salud de los menores, sino que asegura que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos, reduciendo el absentismo escolar, e impulsando la calidad educativa», remarca.