Radiotaxi amarillo reclama 56.000 euros al alcalde de León por las pérdidas de sus descansos

Siete profesionales del Servicio de Taxi de León, pertenecientes al denominado grupo de Radiotaxi Amarillo, han presentado una demanda por la vía judicial contra el Ayuntamiento de León al que reclaman 56.000 € en concepto de lucro cesante, a causa de las pérdidas que sufrieron durante el periodo posterior a la pandemia del coronavirus, al tener que cumplir un servicio de descansos que consideran abusivo.

Los implicados lamentan la escasa colaboración que están recibiendo por parte del Ayuntamiento, que en el caso de uno de ellos, había hecho oídos sordos por dos veces a la petición de la documentación que se le ha reclamado para atestiguar las pretensiones del conductor y bajo amenaza judicial de multa, ha entregado la documentación a la tercera.

Los damnificados, representados por el despacho de abogados Pérez-Castro, recibieron una oferta inicial por parte de la administración municipal para compensar a cada uno con el alrededor de 300 euros el volumen de pérdidas sufrido.

El 15 de septiembre de 2022 se dictó una sentencia favorable a sus intereses por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consideraba abusivo el sistema de descansos decretado.

Por ello, los demandantes reclamaron 8.058 euros a cada uno de ellos en concepto de lucro cesante. Es la cantidad que consideran que han dejado de percibir por acogerse al régimen de descanso impuesto desde el Ayuntamiento, que en sentencia judicial se considera abusivo.

El 6 de febrero de 2023, el asunto llegó a manos del Consejo Consultivo, que determinó la decisión de desestimar la demanda de los taxistas, circunstancia que motivó la presentación de una demanda judicial, ahora pendiente de resolución.

Los enfrentamientos entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de León no son nuevos. En septiembre del año pasado el alcalde criticó duramente el servicio que se prestaba y anticipó su intención de sacar a concurso 25 nuevas licencias para paliar las deficiencias del transporte.

La respuesta de protesta del sector no se hizo esperar. Hubo un conato de plante, aunque en cualquier caso la postura de los trabajadores del transporte de estas características no es unánime, puesto que están divididos en más de una agrupación. Los taxistas que han presentado esta demanda no pertenecen a la mayoritaria.

También durante las Navidades se produjeron disensiones por las cuestiones referentes a los descansos. El alcalde decidió poner en la calle a todos los vehículos. Lo hizo también durante la Semana Santa para dar una buena respuesta a los turistas. De la decisión de convocar concurso para las nuevas licencias no hubo más noticia. De momento.