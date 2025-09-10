Diario de León

Los bomberos de León alertan del peligro de las explosiones de patines

La registrada en las últimas horas en Pinilla no causó heridos pero sí un importante susto

Bomberos de León, en plena actuación en Pinilla.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de León intervinieron en las últimas horas en la barriada de Pinilla por la explosión de un patín, que dejó solamente daños materiales pero provocó un buen susto.

"Las explosiones y posterior incendio de las baterías son cada vez más frecuentes, como la que se produjo  en Pinilla. Por suerte no hubo que lamentar daños personales", alertan los bomberos en sus redes sociales.

