Los bomberos de León alertan del peligro de las explosiones de patines

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de León intervinieron en las últimas horas en la barriada de Pinilla por la explosión de un patín, que dejó solamente daños materiales pero provocó un buen susto.

"Las explosiones y posterior incendio de las baterías son cada vez más frecuentes, como la que se produjo en Pinilla. Por suerte no hubo que lamentar daños personales", alertan los bomberos en sus redes sociales.