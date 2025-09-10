Las fotos del regreso del mercado a la Plaza Mayor tras 11 meses de destierro en San Pedro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los puestos del mercado tradicional de la Plaza Mayor han vuelto este miércoles a su emblemático enclave en el corazón de la ciudad, tras once meses de destierro en el aparcamiento de San Pedro, junto a la Catedral, debido a las obras de reurbanización del casco histórico.

La vuelta, que coincide con la retirada de las vallas que han condicionado la actividad en la plaza desde octubre de 2024, trae consigo una reestructuración del espacio. Los 55 puestos, que incluyen 40 comerciantes y productores agroalimentarios y 15 textiles, disfrutarán de pasillos más amplios, aunque el reparto de espacios se mantendrá similar al anterior.

El traslado temporal al aparcamiento de San Pedro, un lugar fuera del casco histórico y con una ocupación media del 100% por ser zona naranja, supuso un desafío para los comerciantes. A pesar de las dificultades, como la falta de carteles informativos por parte del Ayuntamiento y la ausencia de una rebaja en las tasas prometida, los vendedores se mantuvieron firmes. Sin embargo, reconocieron que las ventas fueron "bastante más flojas" este año, especialmente para los puestos de embutidos y productos tradicionales, que dependen en gran medida del turismo.