Programa completo de las fiestas del barrio San Pedro de Las Huertas-La Serna 2025

El barrio San Pedro de las Huertas-La Sera está de celebración. La próxima semana celebrará sus fiestas en el Parque de las Artes el 19, 20, 21 y 22 de septiembre. Este es el programa organizado por la Asociación de Vecinos 'Barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna' en colaboración con el Ayuntamiento de León y la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño:

Viernes 19 de septiembre

12:00 Actividad de muralismo en la calle Ana María Matute. Se desarrollará durante los tres días de fiesta.

17:30 Apertura de hinchables y atracciones.

18:00 Espectáculo de magia del Mago Cess.

20:00 Presentación oficial de las Fiestas con la asistencia de las Autoridades. Apertura del primer festival de Food Trucks San Pedro.

22:00 Actuación de la Orquesta Imperia.

23:30 Tradicional Queimada acompañada de pastas.

1:00 Seguimos la noche con Disco Móvil RAW.

Sábado 20 de septiembre

12:00 Apertura de hinchables y atracciones. Partido de fútbol: solteros vs. casados.

17:30 Apertura de hinchables y atracciones. Juegos populares: rana, herradura y bolillos.

18:00 Chocolatada para todos y apertura del primer festival de Food Trucks San Pedro.

19:00 Pintacaras.

20:00 Entrega de premios de juegos populares.

21:00 Actuación del Grupo Sala 2.

23:00 Segunda edición de San Pedro Fest con actuación de Antiguas Raves y otros djs.

Domingo 21 de septiembre

12:00 Eucaristía en el Parque presidida por D. José Luis García, párroco de San Juan de Regla.

13:00 Pintacaras.

13:30 Baile Vermut.

14:30 Paella en el parque. Incluye solo paella. Bebida no incluida. Precio por ticket 5 euros - socios / 6 euros - no socios. Venta: tasca, bar María y bar Récolas. Los tickets de socios solo se podrán comprar en la tasca los días 19, 20 y 21 de septiembre, habiendo abonado la cuota de socio del año 2025.

15:30 Sobremesa con actividades: bingo y karaoke.

17:30 Apertura de hinchables y atracciones.

18:00 Actuación de El Probe Miguel.

Lunes 22 de septiembre, Día del Niño