Los vendedores del mercado tradicional de León: "La plaza Mayor siempre será la plaza Mayor"

El desalojo temporal vence este miércoles, después de once meses. Los vendedores del mercado tradicional vuelven al espacio que les da nombre: la plaza Mayor, "encantados" de recuperar su referencia de los miércoles y, sobre todo los sábados, a pesar de que algunos admiten que el aparcamiento de San Pedro, detrás de la Catedral, no les ha ido "tan mal".

El retorno se escenificó este primer miércoles con alguna baja de los puestos por las vacaciones entre los 40 habituales de la fruta, verdura y embutidos y los 15 del textil de la calle Plegaria, más espacio de paso en los pasillos que define la colocación de las carpas y la sensación de alivio compartida entre vendedores y compradores porque "la plaza Mayor siempre será la plaza Mayor". El juicio lo repiten los afectados tras casi un año en el que, debido a las obras de reurbanización del entorno, han notado la merma en las cajas. Sólo hay que comparar las colas como las que, apenas recién colocados, se le forman a Alberto Arias delante de la furgoneta de Embutidos Lucio, estacionado en el flanco sur, como siempre. "Cómo no se va a notar. Ya lo dijimos", sentencia para recordar que, en octubre pasado, defendieron que el traslado se hiciera a la plaza de la Catedral, en lugar del aparcamiento de San Pedro, para no deslocalizar a los clientes, ni perder la identidad de la ciudad antigua.

No les hicieron caso, ni a ellos, ni a la asociación de vecinos que secundaba su propuesta, ni a los técnicos de movilidad que alertaban de que la ocupación del aparcamiento colapsaría la capacidad de estacionamientos a la puerta del casco histórico. Aunque, como reconoce Vicente Andrés, no estaban "tan mal". "Mientras nos dejen currar", deja caer el titular de la frutería que lleva su nombre, en la que no han tenido tanta bajada de resultados. "Eso han sido más los de los embutidos. Nosotros no vivimos del que está de paso, de los turistas, aunque hay que admitir que los sábados se nota más. La plaza siempre será la plaza", recalca.

Más tajante se pronuncia Nedi Castro. "Cómo no voy a estar contenta, si allí tenía poco más de un metro y medio, que casi no me movía, y cuando te pegaba el sol te apabullaba, además de que había menos gente", analiza, con el aval de sus cerca de 40 años en el mercado tradicional. El juicio lo comparte Yolanda Arias, una de las clientas habituales del puesto, mientras recoge la vuelta de los tomates, "encantada" de que hayan retornado a la plaza Mayor, a pesar de que a ella le quedaba "más cerca" el aparcamiento de San Pedro. "Pero aquí es donde mejor les va a ellos", zanja.

Le va mejor también a Rafa Olmo, segunda generación de Hortalizas Olmo. Miran cómo avanza la mañana, mientras esperan a que "la gente se vaya ubicando". "Teníamos ganas de volver, cómo no. Esto está más céntrico, hay más gente de paso y allí tenían que ir a concretamente a buscarlo", describe, mientras se acerca una clienta de "toda la vida" que resume el sentir: "es la plaza de siempre".