La Virgen vibrará con La Misión y los mejores Dj en cinco días a lo grande

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León La Virgen Creado: Actualizado:

Con los divertidos y ruidosos paseíllos que protagonizan las charangas, música para todos los públicos, una singular Noche Larga, eventos gastronómicos, parque infantil, mercadillo y hasta teatro, La Virgen del Camino vuelve a convertirse a partir de hoy en epicentro de la diversión nada menos que durante cinco días en honor a su patrona, a la que se agasaja con la ofrenda del Voto, pendones y bailes regionales.

La fiesta arranca esta misma tarde de la mano de las peñas Los Moraos, Los Guajes y Garrafón que proponen un torneo de mus (16.30 horas), el campeonato de rana y deportes autóctonos como la monterilla, el bolillo, la tarusa y la herradura, en el salón del pueblo. A las 19.00 horas, toma el relevo el Correbares (19.00 horas) que impulsa la peña Los Que Faltaban desde el bar Santuario, aunque el público dispone de otra opción a la misma hora, acudir al concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música, en el Auditorio al Aire Libre. Tras el pregón, el chupinazo y el homenaje a los mayores y al virginiano de honor en ese escenario, no faltará en esta primera jornada festiva el tradicional espiche de sidra (21.00 horas) en el Salón del Pueblo, que organizan las peñas Bebe a Gatas y Arraso con el Vaso, ni la fiesta de disfraces, con temática este año centrada en los piratas.

El Dj Xuancar da el pistoletazo verbenero (22.30 horas) con una electro fiesta, mientras el ritmo lo pondrá mañana y el sábado la macrodiscoteca Tyvoly (ambos días a las 22.00 horas), seguida del Grupo Arizona mañana y la Orquesta Jaguar en la Gran Noche del día 13 especialmente dedicada a la juventud, donde la música sólo se tomará un respiro para que los fuegos artificiales estallen e iluminen el cielo sobre la explanada de la basílica de La Virgen del Camino (23.45 horas).

El colofón musical se deja el domingo en manos de La Misión, considerada la orquesta más grande de España gracias a uno de los escenarios móviles más impresionantes del país, compuesto por cinco tráilers y una superficie de más de 1.000 metros cuadrados. Su show de impacto y sus impresionantes coreografías auguran un gran espectáculo (22.30 horas).

El teatro callejero trae tres citas. Los días 13 y 15, en el Auditorio a las 19.00 horas, con Tu superhéroe de confianza y Malabarian in the rox; y el día 14 (13.00 horas) con La Varita Mágica, en el parque municipal.

Y para el estómago, una gran costillada mañana que organiza la Peña La Venancia (21.30) y chocolatada el domingo (20.15 horas) que gestiona Ceda el Vaso, ambas en el Salón del Pueblo, sin olvidar el concurso de tapas del domingo.

Foodtrucks, música en directo y animación infantil en el parque

Las foodtrucks, la música en directo, las animaciones infantiles y el buen ambiente llegan al parque municipal de La Virgen del Camino mañana (17.30 horas) con una nueva edición de tres días del Cómete La Virgen.

Txirispita inaugura el pintacaras antes de la sesión DJ del Dr. Who y los conciertos de los madrileños Etiqueta Negra con sus versiones de los años 80, 90 y 2000 y de A Contracorriente, que realizará un tributo al Canto del Loco y Pereza.

Radio Lulú y Solomones

Radio Lulú será la encargada con su swing de abrir la programación del sábado (13.30 horas), que prosigue con los discjockeys DC Format y Ángel Rez y los conciertos de soul de los leoneses Solomones y el pop de los madrileños Reposados, en una jornada con talleres infantiles.

El domingo, junto con el mercado artesanal que abre sus puertas a las 11.00 horas, habrá teatro de calle con La Varita Mágica que despliega Títeres Matatena, minisdisco y globoflexia con Txirispita. y conciertos con los leoneses Gastón Zadoff Trío, los salmantinos The Jockers y los alicantinos El despertar del silencio y su tributo al grupo Héroes del Silencio, además de las sesiones Dj de DC Format y Daniel MSM.

Fotos móviles

Por otro lado, la localidad anima a participar en el concurso de fotos móviles subiendo las instantáneas festivas a las redes sociales de facebook, twitter o instagram con un título y el hastag FiestasLaVirgen2025.

El XI Mercadillo Artesanal, al parque municipal

Joyas, piezas de madera, de cobre, telas... El Mercado Artesanal de La Virgen del Camino alcanza el día 14 su XI edición con la novedad de que se instalará en el parque municipal. Abrirá sus puertas de 11.00 a 20.30 horas y estará amenizado por el espectáculo del programa El Teatro se vive en La Virgen.