Tradiciones, buen ambiente y Voto a la patrona

El día grande, el lunes, La Virgen del Camino se rinde a los pies de su patrona y del reino de León. Y como es tradición, los ayuntamientos del Voto (Villaturiel y Valdefresno) como herederos de la Hermandad de la Sobarriba, junto con los de León y el anfitrión Valverde de La Virgen se reunirán en la Basílica de la localidad para acudir a la misa de mediodía que precede a los bailes regionales y a la exhibición de pendones (13.30 horas).

La cita se consolidó a partir del año 1961, coincidiendo con la inauguración del entonces nuevo santuario, que ostenta el título de Basílica Menor desde el año 2009, por concesión del Papa Benedicto XVI. De manera continuada desde hace 66 años los cuatro ayuntamientos acuden a la eucaristía que se celebra a la hora del Ángelus de cada 15 de septiembre en un oficio religioso que preside el obispo y cuyo ritual del ofertorio acoge la ofrenda de cera y de un ramo de flores que realizan junto con el pueblo de La Virgen. Será día, además, de los juegos populares para niños de 3 a 12 años en el Auditorio al Aire Libre (17.30 horas), del desafío e-riders media hora después en el mismo escenario, gracias a la peña Los Ninis y del teatro.

Como no hay festejos que se precien que no incluyan una gran chocolatada, La Virgen no podía ser menos y como colofón se podrá degustar en el Salón del Pueblo gracias a Ceda el Vaso (20.15 horas).

La víspera, el domingo, se celebra el concurso más sabroso, el de tapas por los bares de La Virgen del Camino, que se convoca desde hace la friolera de dos décadas con gran éxito de público. Los comensales podrán elegir la mejor tapa desde las 13.00 a las 20.00 horas. Los participantes entrarán en un sorteo de regalos. También, por obra y gracia de la peña Los Indecisos, se podrá acudir a un torneo de tute en el edificio Virca (17.30 horas).

La Lucha Leonesa, plato fuerte de los deportes

Si algo gusta en La Virgen del Camino es un deporte tan autóctono como la Lucha Leonesa, que siempre tiene su hueco en las fiestas de la localidad. El Gran Corro de la Liga de Verano se celebrará en la Explanada de la Basílica el sábado día 13 a las 17.00 horas. La programación deportiva tuvo su previa con el clinic de pádel, el Fanatic, fútbol 7 y 4x4 de vóley.