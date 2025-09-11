Sara se sube a la «montaña rusa» de la ingravidez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La investigadora leonesa Sara García Alonso, primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea, se encuentra esta semana en Burdeos participando en «uno de los entrenamientos más impresionantes» del programa: los vuelos parabólicos, que reproducen en la Tierra las condiciones de ingravidez que se experimentan en el espacio. Estos vuelos se realizan en un avión especialmente modificado que asciende y desciende en ángulos de 45 grados, por lo que, en la parte más alta de cada parábola, los astronautas experimentan unos 20 segundos sin gravedad, simulando el entorno de la Estación Espacial Internacional. «Es como subirse a una montaña rusa gigantesca», explica García en sus redes sociales, donde compartió su experiencia en tiempo real. Además de permitir entrenar en condiciones similares a las del espacio, los vuelos parabólicos son fundamentales para probar instrumental científico y realizar experimentos en microgravedad. La Agencia Espacial Española también participa en esta fase del entrenamiento, lo que representa un impulso para el sector espacial nacional. García Alonso inició el pasado martes 2 de septiembre la segunda fase de su formación como astronauta en el Centro Europeo de Astronautas, en la ciudad alemana de Colonia, donde también recibirá instrucción en técnicas de supervivencia en mar abierto y formación técnica avanzada para futuras misiones espaciales. Nacida en León en 1989, García es licenciada y máster en Biotecnología por la Universidad de León, y doctora en Biología Molecular del Cáncer por la Universidad de Salamanca. Desde 2019, trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderando un proyecto pionero para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas. Su trayectoria científica y divulgadora le ha valido reconocimientos como el Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y el título de Hija Predilecta de León. En noviembre de 2022 fue seleccionada por la ESA como astronauta de reserva junto al ingeniero leonés Pablo Álvarez Fernández, entre más de 22.000 candidatos europeos. Con esta nueva etapa, García Alonso continúa consolidando su perfil como referente en ciencia y exploración espacial, inspirando a nuevas generaciones y demostrando el papel destacado del talento español en el futuro de la investigación y la conquista del espacio.