El manifiesto 'Porque León nos necesita' llega a la plataforma Change.org para pedir la autonomía de la Región Leonesa

La plataforma de activismo social Change.org acoge desde ayer 10 de septiembre el manifiesto 'Porque León nos necesita', una iniciativa ciudadana que denuncia el trato desigual que recibe la Región Leonesa dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y exige una autonomía propia por la vía constitucional.

El manifiesto, impulsado por Andrés Fernández —fundador en 2022 de la plataforma autonomista León Primero junto a José Antonio Fernández, Manuel Ángel Prieto y José Ignacio García— ha sido firmado por decenas de personas en las últimas horas, reflejando un creciente malestar social ante lo que consideran un modelo autonómico fallido y perjudicial para las provincias leonesas.

En el texto, los firmantes acusan a las autoridades autonómicas de marginar sistemáticamente a León, Zamora y Salamanca, desviando inversiones, paralizando proyectos y condenando a la región a la despoblación, el envejecimiento y la emigración juvenil.

"Lo que antes era una tierra dinámica y abierta al progreso, hoy es un territorio condenado al declive", arguyen.

El manifiesto también denuncia la gestión de los incendios forestales del verano de 2025, que arrasaron amplias zonas de Zamora y León, calificando la respuesta institucional como "dolosa" y "cínica". En este contexto, el documento lanza un grito de auxilio: "¡¡SOS LEÓN!!", y reclama que la situación sea conocida y reparada tanto a nivel nacional como europeo.

Los impulsores de la iniciativa apelan al artículo 143.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones con identidad histórica, y consideran que mantener la actual comunidad autónoma supone "prolongar un modelo irresponsable, inmoral y antidemocrático".

La petición, que continúa sumando apoyos en la plataforma digital, invita a instituciones sociales, culturales, económicas y políticas a movilizarse por el futuro de las Tierras Leonesas. "No exigimos ni más ni menos que aquello que el resto de los españoles disfrutan", concluyen.