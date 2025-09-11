La cecina de León se abre paso en Ribadesella con cata y menú degustación

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cecina de León celebrará desde mañana hasta el 14 de septiembre un evento gastronómico en el restaurante asturiano de Ayalga de Ribadesella, con el objetivo de acercar al público este producto leonés a través de una experiencia "única" que combinará cata, maridajes y un menú degustación elaborado por el chef con estrella Michelín, Israel Moreno.

La directora técnica de la IGP, Raquel Fernández, ha explicado que la cita se desarrollará en dos fases: una cata comparativa de cinco variedades de cecina, en la que los asistentes podrán valorar piezas de distintos productores inscritos en la denominación, y un menú degustación de diez platos en el que la cecina de León será protagonista en varias elaboraciones.

En la parte de cata, los productos se maridarán con sidra de Asturias, mientras que en el menú degustación se combinarán con vinos de las denominaciones de origen Cangas, León y Bierzo, según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.

"Esperamos recibir a muchos clientes y aficionados a la gastronomía en un marco incomparable y que disfruten de esta experiencia", ha apuntado Fernández.

El evento contará con cuatro pases: cena el viernes 12, comida y cena el sábado 13, y comida el domingo 14 de septiembre y la participación requiere reserva previa, que se formalizará por orden de inscripción a través de la web del restaurante, con un precio cerrado de 99 euros. Los asistentes recibirán, además, muestras de producto y obsequios de la IGP.