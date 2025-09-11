El Buscyl incorporará el lunes 444 nuevas rutas para llegar al 30 de septiembre con 2.610

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León incorporará el próximo lunes, 15 de septiembre, 444 nuevas rutas a la tarjeta Buscyl, el programa que permite a los empadronados en la Comunidad viajar gratis en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos que sean de titularidad autonómica.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha precisado que el mes comenzó con 284 rutas, a las que se sumarán 444 el próximo lunes para llegar al último día del mes con 2.610.

También ha informado de que a día de hoy 217.000 personas tienen la tarjeta Buscyl.

El consejero ha realizado este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado una subvención de 5,75 millones de euros a los concesionarios de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera en Castilla y León.

Esta ayuda beneficiará en concreto a 110 titulares de 242 concesiones que garantizan la prestación del transporte interurbano en toda la Comunidad y permitirá sufragar los costes de funcionamiento entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2025 y regularizar los anticipos concedidos a las empresas para cubrir el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2025.

Fernández Carriedo ha explicado que con esta medida el Ejecutivo autonómico asegura la continuidad de "un servicio esencial" para la movilidad, especialmente en el medio rural, y compensa el déficit de explotación derivado de la baja demanda en numerosas rutas.