Villaquilambre aprueba 345.000 € de un suplemento de crédito

La Corporación del Ayuntamiento de Villaquilambre aprobó ayer en el pleno un suplemento de crédito de 345.000 euros para este ejercicio, además dar a conocer la concesión de cuatro medallas al mérito laboral a tres policías locales de la plantilla que salvaron a un hombre el pasado mes de mayo que sufrió una parada cardiorespiratoria gracias al rápido uso del desfibrilador que poseen los agentes municipales, y además uno de ellos, participó en la detención de un ladrón en la ciudad alemana de Stuttgard en junio.

Además de dar conocimiento a los corporativos de los decretos de Alcaldía de los meses de verano de julio y agosto, los tres grupos que integran el tripartito de Gobierno, PSOE, UPL e IU presnetaron una moción conjunta de condena al genocidio que opinan que se está produciendo en Gaza. Un texto que también mostraba su solidaridad con el pueblo palestino.